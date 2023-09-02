مدينة قوص: 25 ألف متر لإقامة مستشفي مركزي جديد

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بأنه تم تخصيص مساحة 25 ألف متر من املاك الادارة الزراعية لاقامة مستشفي مركزي جديدة عليها، كانت قد تنازلت عليها لصالح الوحدة المحلية لاقامة عدد من المشروعات الخدمية عليها.

وأوضح رئيس المركز، أن مساحة المستشفي تقع ضمن مساحة 7 افدنة مخصصة لاقامة مشروعات تنموية تقع بالقرب من مبني الادارة الزراعية بطريق مجمع المواقف، سبق وان تم تخصيص مساحات منها لاقامة مبني للاسعاف ومركزا للتأهيل تشرف عليه ادارة التضامن الاجتماعي بالمدينة.

وأشار الدكتور قدري الشعيني، إلى انه تم عمل محضر انضمامي بين عدد من الجهات الحكومية بالمدينة منها هندسة كهرباء قوص لتحويل مسارات كابلات الكهرباء الهوائية الي كابلات ارضية، تمهيدا لتسليم الموقع لمديرية الصحة ومن ثم البدء في تنفيذ الاعمال الخاصة بالمستشفى.

والجدير بالذكر أن رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني و نائبه فراج الوحش قاما بعمل معاينة ميدانية للموقع برفقة كل من مسئولي المتابعة والتخطيط وممثلي من هندسة الكهرباء لأنها اجراءات تحويل مسارات الكابلات.