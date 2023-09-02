حملة لإزالة الاعلانات واللافتات الغير مرخصة بالبداري

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بحملة لرفع اليافطات والاشغالات غير القانونية في شوارع مركز ومدينة البداري، استجابةً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي أعلن عن حملة لتطهير المنطقة من التجاوزات والاعلانات غير المرخصة.

وجاء قرار رفع الاعلانات غير المرخصة بعد توجيهات من محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، والذي أشار إلى ضرورة تنفيذ حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الانارة غير المصرح بها. وقد تم تكليف رضا خلف، نائب رئيس مركز ومدينة البداري، بتنفيذ تلك الحملة.

شارك في الحملة أعضاء فريق متعدد التخصصات لتنفيذ مهام رفع الاشغالات واللافتات غير القانونية، بمساعدة هشام عبده، رئيس قسم الاشغالات والاعلانات، وعلاء عبد الرحمن عيسى، مدير شؤون البيئة بمجلس مدينة البداري، وقسم الكهرباء برئاسة مركز ومدينة البداري.

تم ترتيب وتنظيم الحملة بشكل منهجي فى المنطقة المحددة، حيث قام الفريق بإزالة يافطات ولافتات غير مصرح بها من على أعمدة الانارة. تم أيضًا تنظيف الأعمدة وإزالة الحبال المتشابكة بها، بهدف إعادة جمالية المدينة وحفظ المساحات العامة من التلوث البصري.

وفي تصريحات لرضا خلف، نائب رئيس مركز ومدينة البداري، أكد أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى النظافة وتحسين المظهر العام للمنطقة. كما أعرب عن أمله في أن يصبح المركز والمدينة نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بالنظافة والحفاظ على المساحات العامة في المحافظة.

في النهاية، تأتي هذه الحملة في إطار تفعيل جهود السلطات المحلية في محافظة أسيوط لرفع مستوى النظافة والتجميل، وتعزيز المظهر العام للمنطقة، وتحقيق راحة السكان وارتياحهم في الأحياء والمراكز المختلفة.

حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الانارة غير المصرح بها بالبداري

حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الانارة غير المصرح بها بالبداري

حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الانارة غير المصرح بها بالبداري

حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الانارة غير المصرح بها بالبداري

حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الانارة غير المصرح بها بالبداري

حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الانارة غير المصرح بها بالبداري