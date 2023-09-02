تسريب فى محبس يتسبب في ضعف المياه بقرية القمانة بنجع حمادي

أدى تسريب محبس منذ أكثر من أسبوع بمدخل قرية القمانة بالقرب من منطقة القمانة التابعة لشركة السكر، إلى حالة من استياء المواطنين من أهالى القرية المارين على الطريق بسبب تسريب كمية كبيرة من مياه الشرب المعدة للاستخدام الادمى على مدار الساعة .

وأوضح المهندس توفيق عبد الفتاح من أهالى القرية، ان هناك ضعف فى مياه الشرب الواصلة للمنازل خاصة العلوية منها بشكلاً عام، والتى تعانى من ضعف في مياه الشرب فى الوقت الحالى، مطالباً المسؤلين بضرورة إصلاح محبس القرية لمنع تسريب المياه وتوفيرها للمنازل بدلاً من هدرها فى جوف الأرض، وزيادة ضغط المياه عن الوضع الحالى، مع تغطية المحبس بغطاء لمنع حدوث كارثة، كسقوط احد بداخلها او التسبب فى حادث مروري لا قدر الله، وذلك نظراً لوقوعها فى مدخل القرية على طريق القمانة البطحة بالقرب من مقر منطقة القمانة المعروفة بالتخصيصه، وهى منطقة تكثر فيها حركة المارة والسيارات باستمرار .