أساطير داخل المستطيل الأخضر ارتدوا القميص رقم 10 بالثمانينيات من القرن الماضي(مارادونا الطفل الذهبي)

يزخر تاريخ كرة القدم بنجوم أمتعوا الجماهير على مر العصور، وتركوا ورائهم ذكريات وحكايات ستظل شاهدة على إنجازاتهم ومهاراتهم التي لم ولن تنسى مهما طال الزمان,



وتتناول بوابة الوفد في سلسلة من التقارير تاريخ عدد من الاساطير الذين ارتدو القميص رقم 10 وهو القميص الذي يحمل مكانة خاصة في قلوب الجماهير والمشجعين، ونجم اليوم دييجو أرماندو مارادونا الحاصل على لقب لاعب القرن العشرين المُلقب بـ "الطفل الذهبي".





(مارادونا) بداية المشوار داخل المستطيل الأخضر

مارادونا



يعتبر دييجو أرماندو مارادونا مواليد 30 أكتوبر 1960 أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، يمتلك الموهوبة منذ الصغر، فيما حصل على لقب"الطفل الذهبي" وهو الاسم الذي ظل يلاحقه طوال مشواره الكروى.



ويمتلك مارادونا حس تهديفي مميزًا سواء على جانب التمريرات أو المراوغات بجانب تنفيذ الركلات الحرة.



كما بدء مارادونا مسيرته الكروية كصانع ألعاب مرتديا القميص رقم 10، وهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحطم الرقم القياسي العالمي الأولى عندما انتقل إلى برشلونة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، والثانية عندما انتقل إلى نابولي مقابل 6.9 مليون جنيه إسترليني.



إنجازاته..



الكرة الذهبية

يعتبر مارادونا ومواطنه ليونيل ميسي هما اللاعبان الوحيدان اللذان فازا بالكرة الذهبية في كل من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم. فعل مارادونا ذلك في 1979 و1986، وهو ما فعله ميسي في 2005 و2014.



مارادونا وميسي



واستطاع مارادونا الفوز بثلاثة ألقاب مع نادي برشلونة، وهي لقب الدوري الاسباني في موسم 1982-83، وكاس الدوري وكأس السوبر الإسباني في سنة 1983. مع نابولي، وحقق الأرجنتيني 5 ألقاب محلية وقارية، منها لقب الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990، وكأس إيطاليا في 1987، وكأس السوبر الإيطالي في 1990



الأندية التى لعب لها مارادونا

وارتدى أرماندو مارادونا قميص أندية أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي وإشبيلية ونيولز أولد بويز وكانت أشهر فتراته مع الساحرة المستديرة بقميص برشلونة.

مارادونا بقميص برشلونة





منتخب الأرجنتين

خاض مارادونا مع منتخب الأرجنتين، 91 مباراة دولية وسجل 34 هدفًا، فيما شارك الطفل الذهبي في أربع بطولات بكأس العالم، بما في ذلك كأس العالم 1986 في المكسيك وحقق من خلالها جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.



وكأس العالم 1986 الشهير عندما سجل كلا هدفي فوز نجوم التانجو على إنجلترا ودخل بهما تاريخ كرة القدم.



الهدف الأول سجله باستخدام يده دون، بينما سجل هدفه الثاني بعد جري 60 متر ومراوغته لخمسة لاعبين من إنجلترا، وتم التصويت على هذا الهدف ليكون هدف القرن من قبل المصوتين على موقع FIFA.com في عام 2002.

مارادونا وكاس العالم





مسيرة تدريبية

وأستهل مارادونا المسيرة التدريبية مع منتخب الأرجنتين في نوفمبر 2008، فيما قاد نجوم التانجو بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا قبل أن يغادر بعد نهاية البطولة.



و ثانى محطاته تدريب نادي الوصل في الدوري الإماراتي للمحترفين عام 2011.

مارادونا ورحلة فى عالم التدريب





وانتقل الى محطة جديدة في عام 2017، واستلم المهمام الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الفجيرة قبل مغادرته في نهاية الموسم.



واستلم تدريب نادي دينامو برست البيلاروسي في مايو 2018، ثم تدريب نادي دورادوس المكسيكي عام 2018 ولمدة عام، ثم اختتم مسيرته التدريبية فى نادى جيمناسيا لابلاتا من عام 2019 حتى وفاته في عام 2020 لتنتهى مسيرة الأسطورة الأرجنتينية داخل المستطيل الأخضر.



وفاة الطفل الذهبي

وتوفي مارادونا هن عمر يناهز 60 عاما على سريره الطبي في مقرّ إقامته شمال العاصمة بوينس أيرس في 25 نوفمبر 2020، بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس.

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