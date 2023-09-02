وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة على شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، أعرب المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن تقديره وامتنانه لطلاب المحافظة الموهوبين للحرص الدائم على ممارسة الأنشطة والمشاركة بالبرامج الصيفية المتنوعة التي بدأت مع مطلع إجازة الصيف.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه جرى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التي لها طابع خاص يعزز قدرة الطلاب على الابداع والتعرف على العديد من المهارات. خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ ورش عمل متنوعة بالتعاون مع الإدارات التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، ومن بين هذه الورش التعرف على الروبوت وفن الحوار والإلقاء الإذاعي والابتزاز الإلكتروني وطرق الحماية من مخاطر الإنترنت. كما تضمنت الورشة عنوانًا يحمل اسم "على نوى نخلك أنا ناوي" وتعليم الطلاب كيفية تنمية مواهبهم.

هذه البرامج وورش العمل تعد فرصًا قيمة للطلاب لاكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم. تعزز هذه المبادرات المهارات اللازمة للنجاح في مجالات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والإبداع الفني.

قامت الإدارات التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية بتنظيم البرامج وورش العمل بشكل متقن، وذلك لضمان الاستفادة القصوى للطلاب. وقد أبدى الطلاب اهتمامًا كبيرًا وتفاعلًا فعّالًا مع الموضوعات المقدمة، ما يدل على رغبتهم في استغلال إجازة الصيف للتعلم والتطوير.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج وورش العمل تعتبر فرصة لترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق والتعاون بينهم.

بهذه الجهود المستمرة والبرامج المثمرة، تعزز إدارة التعليم في الوادي الجديد الأوضاع التعليمية والتنموية في المحافظة، وتساهم في تهيئة فرص التعليم المتساوي لجميع الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتفوق.

تعكس هذه المبادرات تفاني القيادة التعليمية بالمحافظة ورغبتها في تطوير الطلاب وتمكينهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة علي شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة علي شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة علي شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة علي شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة علي شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يرسم البسمة علي شفاة الاطفال وإقبال للأنشطة الصيفية