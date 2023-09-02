رئيس جامعة أسيوط يشهد فعاليات "كن مستعدًا التوظيفي"

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣م، افتتاح فعاليات " يوم كن مُستعدًا... التوظيفي"، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وافتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وقيادات الوزارة ، ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.



إرشاد مهني



من ناحيته، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذا المُلتقى يعد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" BeReady " كأحد أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني؛ من أجل التوظيف؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي، وبدعم من المملكة المتحدة، وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مستعرضًا دور الوزارة، والجامعات المصرية؛ في تأهيل الخريجين، وتزويدهم بالمهارات، والمعرفة اللازمة؛ للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدًا من 20 جامعة مصرية.

حلقات النقاشية

يُذكر أن الملتقى تضمن عددًا من الحلقات النقاشية؛ بمشاركة نُخبة من مسئولي مختلف الصناعات؛ لتسليط الضوء على الموضوعات ذات الصلة بالتوظيف، ومنها: الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي، والانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتك المهنية، بالإضافة إلى مواجهة الضغوطات في حياتك المهنية، والتعرف على مسئولي التوظيف في مجال الموارد البشرية.

كما يضم المُلتقى؛ عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، ولتيسير التواصل بين أصحاب الأعمال، والطلاب، والخريجين الباحثين عن العمل.

وتفقد الوزير ان؛ المعرض المُقام على هامش المُلتقى، والذي يضم أجنحة الشركات المُشاركة؛ لتوظيف الشباب، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب ، والخريجين

رئيس حامعة اسيوط ووزيري التعليم العالي والعمل يشهدوا فعاليات كن مستعدًا التوظيفي

رئيس حامعة اسيوط ووزيري التعليم العالي والعمل يشهدوا فعاليات كن مستعدًا التوظيفي

رئيس حامعة اسيوط ووزيري التعليم العالي والعمل يشهدوا فعاليات كن مستعدًا التوظيفي

رئيس حامعة اسيوط ووزيري التعليم العالي والعمل يشهدوا فعاليات كن مستعدًا التوظيفي