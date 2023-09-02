رفع الإشغالات ونظافة وضبط الشوارع بديروط
نفذ مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة بهدف رفع الإشغالات والمخلفات وضبط الشارع. تم تنفيذ هذه الحملة تحت إشراف الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى مندى، نائبي رئيس المركز، بحضور عدد من المسؤولين.
وتضمنت الحملة تعاونًا بين قسمي النظافة والإشغالات، وتم تنفيذها في شوارع مدينة ديروط، وشملت ميدان المحطة، وشارع الجيش، وشارع الجمهورية، وشارع العهد الجديد. تم رفع الإشغالات والمخلفات، وتم تحرير عشرة محاضر للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حملة نظافة وتمهيد طرق في قرية دشلوط ومدخل الشيخ أبو العيون. قام حسين نمر حسين، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، بإشراف هلال عبدالحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط. وشارك في الحملة فريق متابعة الوحدة بحمدي محمد محفوظ وممدوح عبد القادر علي.
ويرتقب أن تسهم هذه الحملة في تحسين منظومة النظافة في مركز ومدينة ديروط وتحقيق خدمات متكاملة للمواطنين. تأتي هذه الجهود ضمن التوجيهات الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتشجيع دور المجتمع المحلي في المحافظة على النظافة والاهتمام بالمحيط الحضري.
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