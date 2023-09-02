صبحي: نعمل على النهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب وكافة المنشآت الرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا، مع اللحنة الشتركة لادارة متشآت واستثمارات وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وذلك خلال جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسوان، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وقيادات الوزارة.

واستهل وزير الرياضة زيارته، بإطلاق مبادرة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر" بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، رفقه عدد من الوزراء والسيد المحافظ ورئيس مؤسسة مصر الخير، ووسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر وبدعم كبير من القيادة السياسية.

واطلع الدكتور أشرف صبحي على مجموعة من الملفات الخاصة بالحالة الإنشائية والتطويرية للمنشآت الرياضية والرياضية داخل محافظة أسوان، من معسكر العقاد، الصالة المغطاة، ومبني مديرية الشباب والرياضة، وحمام السباحة بمنطقة الكورنيش، وذلك لرصد حالة البنية التحتية بتلك المنشآت، وما تحتاجه من أعمال تطوير.

وأشاد الوزير بالتعاون والتنسيق المستمر مع محافظة أسوان، للانتهاء من الأعمال التطويرية بما يخدم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل ومتابعة انضباط العاملين ومتابعة بعض أعمال الصيانة والإنشاءات والتطويرية بكافة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن خطة الوزارة تتركز على النهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الاهتمام والرعاية للشباب والنشء، الأمر الذي تعيره الدولة اهتمامًا بالغًا.



وأثنى وزير الرياضة على الجهود المبذولة من قبل محافظ أسوان في التعاون والمساهمة الدائمة في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وخطط الوزارة التي تنفذ من خلال مديرية الشباب والرياضة بأسوان.