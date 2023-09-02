بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على طريق العديسية بقرية أولاد عمرو التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع ربع في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز ومدينة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص جاءت أسماؤهم كالآتي "علي عبد السيد محمود، 40 عامًا، ومديحة عطالله محمد، 43 عامًا، وحنان.ع.م، 16 عامًا، وسعاد.ه.ن، 45 عامًا، ونادية.ي، 60 عامًا، وسعاد.م.م، 47 عامًا، واثنين رفضا النقل إلى المستشفى .

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.