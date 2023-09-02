رئيس جامعة المنصورة يتفقد وحدات الإسكان الجامعى بالمنصورة الجديدة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت، العمارات السكنية التى تسلمتها الجامعة بمدينة المنصورة الجديدة والتى تم تخصيصها للاسكان الجامعى ( طلبة ، طالبات ، أعضاء هيئة تدريس، عاملين) حيث تم استلام عدد 10 عمارات سكنية والتى تُبعد عن مقر جامعة المنصورة الأهلية 3 دقائق بوسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب.



وأكد أن عمارات ووحدات الاسكان الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة ستكون مجهزة بأعلي مستوي علي أحدث الأنظمة الفندقية و تتميز بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإقامة والإعاشة للطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالاضافة الى منظومة الصيانة والنظافة و منظومة الأمن والحراسة، مشيرًا أنه سوف يتم الاعلان عن شروط وضوابط الاسكان قريبًا من خلال الصفحة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى للجامعة الأهلية.

رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.