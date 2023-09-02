إزالة فورية لحالة تعدى على أراضى زراعية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى بهجورة.

جاء ذلك بحضور احمد الصياد رئيس مجلس قروى بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية للدور الاول على مساحة اربعة اسهم تقريبا، تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بعزبة خليفة التابع للقرية بزمام الوحدة المحلية لقرية بهجورة، وتمت الازالة ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

كما نجحت الوحدة المحلية لقرية هو بنجع حمادي برئاسة محمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية، فى شن حملة مكبرة لإزالة اعمال النظافة.

حيث استهدفت اعمال النظافة مدخل القرية و الطريق السريع بالاضافة الى سور مصنع الالومنيوم و وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.