وحدة حماية الطفل بديروط تنظم ندوة حول "خطورة الزواج المبكر وختان الإناث"

عقد وحدة حماية الطفل بمركز ديروط بأسيوط، ندوة توعوية تثقيفية إعلامية في قصر ثقافة ديروط، برئاسة جميلة يوسف مدير وحدة الطفل بديروط، بتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت رعاية الدكتورة منار كامل، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة أسيوط. تمحورت الندوة حول خطورة الزواج المبكر، وختان الإناث، وتنظيم الأسرة.

وحضر الندوة ميرفت إبراهيم، مسؤول الإعلام بالإدارة الصحية بمركز ديروط، وقامت بتقديم عرض توعوي شامل حول أضرار وآثار الزواج المبكر وختان الإناث على الصحة والنمو النفسي والاجتماعي للأطفال. كما قدمت نصائح وتوجيهات لأولياء الأمور حول ضرورة تعزيز التوعية بمشاكل ومخاطر هذه القضايا.

وشهد الحدث حضور رئيس مجلس ومدينة ديروط، محمود نجار عطا، الذي أعرب عن دعمه لمبادرات وفعاليات حماية الطفل وحقوقه. كما حضر الندوة محمد أبو العيون، مدير قصر الثقافة بديروط، الذي أشاد بتنظيم الندوة وأكد أهمية تثقيف المجتمع حول هذه القضايا الحساسة.

وألقى الدكتور عبد المجيد أبو بكر امام وخطيب بوزارة الاوقاف، كلمة ختامية أكد فيها على أهمية دور الدين في تحقيق التوعية والتثقيف حول هذه القضايا، ودعا إلى تعاون المجتمع كافة لمواجهة هذه التحديات.

وفي نهاية الندوة، تم توزيع مطويات تثقيفية ومواد إعلامية على الحضور لتعزيز الوعي بحقوق الطفل والمشاكل التي يمكن أن يواجهوها، بالإضافة إلى توجيهات تعليمية للأهالي حول كيفية التعامل مع هذه المسائل الساخنة.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة للحكومة والمجتمع المحلي في محافظة أسيوط للتصدي للزواج المبكر وختان الإناث، وتشجيع تنظيم الأسرة وتعزيز دور التوعية والتثقيف بين العائلات والمجتمعات لحماية حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وصحية لنموهم وتطورهم

وحدة حماية الطفل بديروط ينظم ندوة حول خطورة الزواج المبكر وختان الإناث

وحدة حماية الطفل بديروط ينظم ندوة حول خطورة الزواج المبكر وختان الإناث

وحدة حماية الطفل بديروط ينظم ندوة حول خطورة الزواج المبكر وختان الإناث

وحدة حماية الطفل بديروط ينظم ندوة حول خطورة الزواج المبكر وختان الإناث

وحدة حماية الطفل بديروط ينظم ندوة حول خطورة الزواج المبكر وختان الإناث