السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء التسابق في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية "بمهرجان إبداع مراكز الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، التسابق في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية" بمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، خلال الفترة من ٢ حتى١٧  ديسمبر الجاري بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

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وإنطلق اليوم التسابق في مجال" الدوري المعلوماتي الثقافي" وتضمنت الفعاليات التصفيات الأولية في المعلومات العامة وأسفرت عن تصعيد المحافظات التالية لدوري ال ١٦ ( كفر الشيخ مع المنيا ، سوهاج مع البحيرة ، الإسماعيلية مع قنا، دمياط مع الأقصر ، القاهرة مع الإسكندرية، السويس مع الفيوم ، أسيوط مع الوادي الجديد ).

يذكر أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يضم المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".

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