تم تنظيم ندوة توعوية ثقيفية تحت عنوان "الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الولادات" في مركز شباب ديروط الشريف، برعاية وتعليمات الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة باسيوط وبإشراف الدكتور جمال علي حريز، مدير الإدارة الصحية بمركز ديروط. وقد حاضر هذه الندوة ميرفت إبراهيم، المسئول الإعلامي بالإدارة الصحية بمركز ديروط.

وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز الوعي الصحي ونشر المعلومات المهمة حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتسليط الضوء على أهمية الفاصل الزمني بين الولادات.

وقدمت ميرفت إبراهيم المسئول الإعلامي بالإدارة الصحية بمركز ديروط خلال الندوة عرضًا سلسًا وشاملا للمشكلات التي يمكن أن يواجهها الأفراد فيما يتعلق بصحتهم الإنجابية وتنظيم الأسرة. وتطرق في عرضه إلى أهمية استشارة الأطباء المختصين والمتابعة الدورية للحفاظ على الصحة الإنجابية.

وأضافت ميرفت في الندوة معلومات قيمة حول أهمية المباعدة بين الولادات وتأثيرها الإيجابي على صحة الأم والطفل. وشددت على ضرورة التوعية بمخاطر الحمل المتكرر دون ترك فترة كافية بين الولادات.

وشهدت الندوة مشاركة نشطة من الجماهير، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقدم الدكتور جمال علي حريز وميرفت إبراهيم إجابات شافية وواضحة لتلك الاستفسارات.

ويعد تنظيم ندوات صحية مثل هذه من الخطوات الهامة لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الرعاية الصحية بين المجتمع. وتعكس هذه المبادرة جهود الإدارة الصحية بمركز ديروط في توفير المعلومات الصحية القيمة للمواطنين وتعزيز سلامتهم.

ويتعهد فريق الإدارة الصحية بمركز ديروط بمواصلة تنظيم هذه الندوات والفعاليات، بهدف زيادة الوعي الصحي وتعزيز سلامة المجتمع ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. ويأملون في أن تحقق هذه الندوة تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع المحلي وتشجع على اتخاذ خطوات نحو الرعاية الصحية الأفضل.

صحة ديروط تنظم ندوة توعوية بعنوان الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية المباعدة

صحة ديروط تنظم ندوة توعوية بعنوان الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية المباعدة

صحة ديروط تنظم ندوة توعوية بعنوان الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية المباعدة

صحة ديروط تنظم ندوة توعوية بعنوان الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية المباعدة

صحة ديروط تنظم ندوة توعوية بعنوان الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية المباعدة