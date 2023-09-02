أهم 6 أطعمة تمنع أمراض القلب.. أطباء يحددون الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة

يحذر الأطباء من أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو نسبة الكوليسترول في الدم أو مرض السكري، أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب، لذا يجب عليهم اتباع بعض الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية القلب وعيش حياة أكثر صحة.

أطعمة تحمي القلب

ووفقًا لما ذكره موقع eating well، إليك فيما يلي قائمة بأبرز الأطعمة التي يجب تناولها يوميًا للوقاية من الإصابة بأمراض القلب، حسبما أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها..

أطعمة تحمي القلب

1- الفواكه

تحتوى الفواكه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وأبرزها التوت والبابايا والعنب الأحمر، لذا يجب التركيز على تناولها بإنتظام لتعزيز صحة القلب.

2- الخضروات

تساعد الخضراوات على تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم، ولذا يوصي الأطباء بتناول من حصتين إلى ثلاث حصص منها يوميًا، بالإضافة إلى مساعدتها على تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة.

3- البقوليات

البقوليات من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف القابلة للذوبان، فتناول نصف كوب فقط في اليوم قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب.

4- المكسرات

مصدر كبير للبروتين ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى كونها مفيدة للقلب والجهاز الهضمي، فتناول المكسرات يوميًا قد يساعد في إنقاص الوزن، في حين أن تناول حفنة منها يوميًا يعزز صحة القلب، ومن أبرز المكسرات الغنية بالبروتين الفول السوداني، واللوز، أما المكسرات قليلة الدسم تشمل البندق، وجوز البقان.

5- الأسماك

السمك من البروتين الخالي من الدهون الذي قد يحسن صحة القلب، فلا تعد الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 مفيدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل إن تناول حصتين إلى ثلاث حصص فقط في الأسبوع قد يخفض ضغط الدم ويقلل الالتهاب ويحسن الوظيفة الإدراكية.

6- منتجات الألبان كاملة الدسم

يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وخصوصًا القلب وحمايته من المشاكل التي يتعرض لها.