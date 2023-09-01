4 قواعد غذائية مهمة لصحة القلب.. تناول الخضراوات والفاكهة أبرزها

السبب الرئيسي للوفاة المبكرة في البشرية هو أمراض القلب، وكلما اقتربنا من التغذية بعناية أكبر، كلما كان القلب أكثر حماية، وإليكم 4 قواعد غذائية لصحة القلب.

الخضراوات والفاكهة

حاول تقليل تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل اللحوم والجبن والوجبات الخفيفة عن طريق زيادة كمية الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي، ومن السهل إدراج الفاكهة والخضراوات في نظامك الغذائي، وقم بتخزين الخضار المقطعة والمغسولة في الثلاجة لتناولها كوجبة خفيفة سريعة، ولمساعدتك على تذكر تناولها، احتفظ بالفاكهة في وعاء في مطبخك. اختر الوصفات التي تستخدم الفواكه أو الخضار كمكونات رئيسية، مثل سلطات الفواكه أو البطاطس المقلية مع الخضار.

كل الحبوب

تساعد الألياف على التحكم في ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وبالتالي، فإن استخدام بدائل بسيطة لمنتجات الحبوب المكررة قد يزيد من نسبة الحبوب الكاملة في النظام الغذائي الصحي للقلب وبدلاً من ذلك، جرب الحبوب الكاملة الجديدة مثل الكينوا أو الشعير.

دهون سيئة أقل

لخفض نسبة الكوليسترول في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، يجب عليك الحد من تناول الدهون المشبعة والمتحولة، وارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق التسبب في تصلب الشرايين وتكوين اللويحات.

حجم الحصة

ليس فقط الوجبات السريعة نفسها، ولكن الكمية مهمة أيضًا وبمجرد ملء طبقك، توقف لبضع ثوان واستمر في تناول الطعام حتى تشبع ولسوء الحظ، فإن الحصص في المطاعم غالبًا ما تكون أكبر مما يمكن لأي شخص تناوله لمساعدتك في إدارة حصصك، استخدم طبقًا أو طبقًا صغيرًا.