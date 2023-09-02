إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمته لمواجهة نظيره ليون في المباراة القادمة بب

ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، أرناو تينياس.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، لايفين كورزاوا، ميلان سكرينيار.

الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان رويز، دانيلو بيريرا، فيتينها، وارين زاير إيمري، كارلوس سولير.

الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، تشي ندور، برادلي باركولا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و ليون بالدوري الفرنسي

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وليون غدًا، الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت "القاهرة" على ملعب حديقة أولمبيك ليون.



الغائبون عن مباراة باريس سان جيرمان وليون

ويغيب عن النادي الباريسي في تلك المباراة الوافد الجديد، راندال كولو مواني بسبب إصابة في الكاحل، كذلك برسنيل كيمبيمبي، لي كانج إن بسبب كدمة، نونو مينديز بسبب إصابة عضلية.

بجانب كلاً من سيرجيو ريكو حارس الفريق البديل الذي يعاني من إصابة في الرأس مع استدعاء جونزالو راموس بعد تعافيه من إصابته العضلية.