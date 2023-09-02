الصحة: 80% من المصابين بالمتحور الأخير لا يحتاجون أي علاج (شاهد)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجب التعامل مع كورونا في موضعها الصحيح، فهي إحدى إصابات الجهاز التنفسي، مثلها مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي.

وقال “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، المذاع على فضائية “mbc مصر”، اليوم السبت، إن ٨٠% من المصابين بالمتحور الأخير لا يحتاجون إلى تدخل علاجي.

وأشار إلى أن الاشتراطات الصحية هي الأهم كالجلوس في مكان جيد التهوية، والتغذية الجيدة، التعقيم المستمر للأيدي والأسطح، وأيضًا ارتداء الكمامات للمصابين ولكبار السن وأصحاب الأمراض التى تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

وواصل عبدالغفار، أن منظمة الصحة العالمية أصبحت تتعامل مع “كوفيد ١٩” بعد شهر مايو الماضي على أنها واحدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأكمل، أن العالم أجمع في مكان أفضل مما بدأت الجائحة، فمصر لديها مناعة مجتمعية، فمصر تمتلك أدوات قوية للحماية، ولقاحات وأدوية وعلاجات.