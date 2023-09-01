الصحة تكشف حقيقة تطبيق الإغلاق مجددا بسبب متحور كورونا (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكمامات سلوك صحي جيد ونحن نوصي باستخدامها للمصابين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة: “نحن لن نعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى بعد ظهور المتحور كورونا”.

لا يوجد أي علاقة بين أكل الحلويات والأمراض الفيروسية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: "لا يوجد أي علاقة بين أكل الحلويات والأمراض الفيروسية، مضيفا أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي موجودة وستظل وهذا طبيعي.