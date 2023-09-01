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الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة تكشف حقيقة تطبيق الإغلاق مجددا بسبب متحور كورونا (فيديو)

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكمامات سلوك صحي جيد ونحن نوصي باستخدامها للمصابين. 

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عوض تاج الدين: معظم حالات متحور كورونا تحتاج خافضا للحرارة

وأضاف  المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة: “نحن لن نعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى بعد ظهور المتحور كورونا”.

لا يوجد أي علاقة بين أكل الحلويات والأمراض الفيروسية.

وتابع  المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: "لا يوجد أي علاقة بين أكل الحلويات والأمراض الفيروسية، مضيفا أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي موجودة وستظل وهذا طبيعي.

 

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