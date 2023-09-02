سجل المواجهات المباشرة بين هوفنهايم وفولفسبورج في الدوري الألماني

في واحدة من اقوى مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الألماني يستضيف فريق هوفنهايم منافسه فولفسبورج وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب بريزيرو الخاص بفريق هوفنهايم في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة .

ويسعى فريق فولفسبورج لاستمرار مسيرة انتصاراته في الدوري بعدما حقق انتصارين جمع بهما ستة نقاط تساوي فيها في صدارة الدوري مع فريق يونيون برلين الذي يتفوق بفارق الأهداف.

فريق فولفسبورج فاز في مباراته الاولى بملعبه على هايندهايم الصاعد بهدفين دون مقابل ثم عاد بثلاث نقاط ثمينة من ملعب كولون بالفوز بهدفين مقابل هدف.

اما فريق هوفنهايم فقد بدأ المشوار في الدوري بخسارة مفاجئة امام فرايبورج بهدفين لهدف ثم نجح في تعديل مساره بالفوز هايندهايم على ملعب الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

والتقي هوفنهايم مع فولفسبورج اجمالا عبر تاريخهما في المسابقات الرسمية في ٣٢ مباراة فاز هوفنهايم في تسع مباريات وفاز فولفسبورج في ١٦ مباراة وتعادلا في سبع مباريات وسجل هوفنهايم ٥١ هدف بينما سجل فولفسبورج ٦٤ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب هوفنهايم فقد التقي الفريقين في ١٧ مباراة فاز هوفنهايم في ٧ مباريات وتعادلا في مباراتين بينما حسم فولفسبورج ٨ مباريات لمصلحته.

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت بين هوفنهايم و فولفسبورج في المسابقات الرسمية :

٢٨ أبريل ٢٠١٨ هوفنهايم - فولفسبورج : ١ / ٤

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ فولفسبورج - هوفنهايم : ١ / ١

١٥ فبراير ٢٠٢٠ هوفنهايم - فولفسبورج : ٢ / ٣

١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ فولفسبورج - هوفنهايم : ٢ / ١

٦ مارس ٢٠٢١ هوفنهايم - فولفسبورج : ٢ / ١

٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ هوفنهايم - فولفسبورج : ٣ / ١

١٩ فبراير ٢٠٢٢ فولفسبورج - هوفنهايم : ١ / ٢

١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ هوفنهايم - فولفسبورج : ١ / ٢

٦ يناير ٢٠٢٣ هوفنهايم - فولفسبورج : ٢ / ٣

١٣ مايو ٢٠٢٣ فولفسبورج - هوفنهايم : ٢ / ١