تفاصيل التذكرة الموحدة لزيارة المناطق الأثرية (شاهد)

أكد مجدي شاكر، الخبير الأثري، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، افتتح منذ يومين مشروعات عدة لترميم الأماكن الأثرية، كسور مجرى العيون، والكنيسة المعلقة، وبوابة عمرو، ومعبد بن عذرا.

وتابع “شاكر”، خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن المصريين والأجانب بإمكانهم زيارة تلك الأماكن الآن.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت التذكرة الموحدة التي تتيح للزوار زيارة المتحف القبطي، أو المتحف الإسلامي، أو المتحف المصري، في الفترة من اليوم وحتى أول أكتوبر.

وواصل شاكر، أن تلك التذكرة سوف تعود بالنفع على الزوار المصريين والأجانب، لافتًا إلى أنه يجب على كل المصريين أن يزوروا مجمع الأديان، مثل سور مجرى العيون والكنيسة المعلقة وبوابة عمرو ومعبد بن عذرا.