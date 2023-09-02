السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يُشيد بأداء منتخب السلة رغم الخسارة أمام نيوزيلندا

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء منتخبنا الوطني للسلة رغم خسارته أمام منتخب نيوزيلندا في الثواني الأخيرة من المباراة، ويتأهل رسميًا للملحق العالمي المؤهل لاولمبياد باريس.

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وبهذه النتيجة أنهي المنتخب مشاركته السابعة في كأس العالم لكرة السلة في المركز ال 19 من أصل 32 منتخب في البطولة؛ كأفضل مركز لمصر في كأس العالم منذ 1950، وأفضل مركز عربي والثاني أفريقيا في هذه النسخة.


وأشار الوزير أن اهتمام القيادة السياسية بالرياضيين بصورة غير مسبوقة بتوفير كافة سُبل النجاح؛ انعكس على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

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