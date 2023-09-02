أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الفتح اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق أهلي جدة لمهمة قوية مساء اليوم السبت بالدوري السعودي، وذلك بمواجهة نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت بتوقيت مصر والسعودية.

ويقع فريق الأهلي السعودي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بينما الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

ويشهد الدوري السعودي اليوم إقامة 4 مباريات كالتالي:

الفتح ضد الأهلي الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

النصر ضد الحزم الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC1 HD

الاتفاق ضد ضمك الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC

التعاون ضد الوحدة الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC

الشباب ضد الخليج الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC