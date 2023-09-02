منتخب مصر للسلة.. حلم التأهل للأولمبياد يتأجل

تأجل حلم تأهل منتخب مصر للسلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك بعد خسارة الفراعنة اليوم السبت، في المباراة التي جمعته بنظيره نيوزلندا في مباراة تحديد المراكز ببطولة كأس العالم للسلة.

وينتظر منتخب مصرللسلة المشاركة في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

ويتنافس في الملحق 24 منتخبا بينهم 16 منتخبا من كأس العالم لم يحسبوا بطاقة التأهل للأولمبياد ويتأهل منهم 4 منتخبات فقط في النهاية إلى باريس.

منتخب مصر للسلة يتأهل للملحق المؤهل لأولمبياد باريس

المنتخبات التي ضمنت التواجد في الملحق حتى الآن (مصر - فنلندا - جورجيا - اليونان - مونتينجرو - البحرين - الباهاماس - الكاميرون - بولندا - كرواتيا).

يذكر أن ودع منتخب مصر للسلة رجال تحت القيادة الفنية لـ الكندى روى رانا، بطولة كأس العالم، بعد تعرضه للخسارة أمام نظيره النيوزيلندي بنتيجة 86 - 88 فى إطار مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثين بالبطولة، التى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر الجارى.

ويتواجد منتخب مصر لكرللسلة بقائمة أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، وسيشارك في الملحق العالمي.

وفاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الأردن بنتيجة 69/85 فى مباريات ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون بكأس العالم لكرة السلة.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعد خسر مباراتين أمام ليتوانيا وموتتينيجرو، والفوز على المكسيك.

واستطاع منتخب جنوب السودان لكرة السلة الفوز على نظيره الأنجولي، بنتيجة 101-78 في مباراة تحديد المركز 17 وحتى 32.