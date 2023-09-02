محافظة أسيوط ومؤسسات المجتمع المدني يعملان على دعم الفئات الأكثر احتياجًا

تعمل الجهات المعنية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

في هذا السياق، تم توزيع المشروعات الصغيرة والأكشاك على الأسر الأكثر مساعدة وحاجة في محافظة أسيوط. وقد تم تخصيص تكلفة إجمالية بقيمة 5 ملايين و350 ألف جنيه لتأسيس أسر منتجة وتوفير حياة كريمة لهذه الأسر بالتعاون مع مؤسسة الحياة الكريمة وجمعية الأورمان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود التحالف الوطني للعمل والبنك الأهلي للتنمية وفقًا للخطة الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة دعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع، وتضافر الجهود والتعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني في سبيل توفير حياة كريمة للفئات المستحقة.

وتم تسليم 13 كشكًا مجهزًا بالسلع لـ 13 أسرة بتكلفة 750 ألف جنيه، وتم تنفيذ 74 مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأرامل والمطلقات وذوي الدخل المنخفض في المحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 1,110,000 جنيه. كما تم توصيل مياه الشرب للحالات المستحقة بتكلفة 3.5 مليون جنيه من خلال مبادرة الري التابعة لجمعية الأورمان.

وتمت متابعة وتفقد المشاريع التي تم توزيعها على الأسر المساعدة والفئات المستحقة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعيلات والأرامل والمطلقات بناءً على دراسة الحالة الاجتماعية. تم أيضًا استعراض تفصيلي للمشاريع والتطبيقات المؤهلة للحالات المستفيدة.

وأكد المحافظ، على اهتمام الدولة بتوفير المساعدات والدعم المالي للأسر الأكثر حاجة والمساهمة في تحسين دخلهم ومستوى معيشتهم وتزويدهم بالمهارات الضرورية لتحقيق حياة أفضل.

وشجع المحافظ، أصحاب المشروعات الصغيرة على النجاح وتحقيق دخل منتظم للأسر الصغيرة وتحويلها إلى مشاريع أكبر تحسن من مستوى معيشتهم، وذلك بالعزيمة والإصرار والمثابرة، وبفضل جهود التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، يتم تحقيق تطلعات المجتمع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في محافظة أسيوط، لتحقيق حياة كريمة وتخفيف المعاناة للأفراد والأسر في المحافظة.