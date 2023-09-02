محافظة أسيوط يعلن عودة الموظفين للعمل بالنظام العادى

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2023 والخاص بعودة الموظفين للعمل بالنظام العادى وانتهاء قرار عمل الموظفين يوم الاحد بنظام الـ " الاون لاين " من المنزل وذلك ابتداء من غدا الاحد 3 سبتمبر 2023 وذلك للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،وموفقة مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 اغسطس الماضي .

وأشار المحافظ الى انه وجه كافة رؤساء المراكز والاحياء ومديرى مديريات الخدمات بضرورة الاستمرار فى الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية مع التأكيد على احتياطات استخدام المصاعد الكهربائية ومراعاة عدم استخدامها في توقيتات قطع الكهرباء المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات كل في اختصاصه الجغرافي بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات