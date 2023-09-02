محافظ الشرقية يصدر قرارات بتعيين رؤساء وسكرتيري عموم للوحدات القروية

بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس..

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7216 لسنة 2023 بتكليف: رامز السيد محمد، من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية العدلية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 7217 لسنة 2023 بتكليف كل من:

• صابر دسوقي علي - الأولى التخصصية تمويل ومحاسبة برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة.

• عبد الصادق مصليحي عبد الصادق - الثانية التخصصية تنمية إدارية، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة.

ولتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 7218 بتكليف: يسري محمود شعبان، من العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالدرجة الأولى التخصصية من العمل بوظيفته الحالية سكرتير الوحدة المحلية القروية بالروضة، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالروضة برئاسة مركز ومدينة فاقوس.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء وسكرتيري عموم الوحدات المحلية القروية، ونتيجة المقابلات الشخصية التي تمت للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها لاختيار الأكفأ و الأنسب للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدر القرار رقم 7200 لسنة 2023 بانهاء تكليف كل من :

· السيد عبد الظاهر السيد محمد – رئيس الوحدة المحلية القروية بقرية دبيج.

· احمد محمد عبد الله على رئيس الوحدة المحلية القروية بقرية جميزة بني عمرو، ونقلهما للعمل برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

كما قرر محافظ الشرقية تكليف كلا من:-

· محسن محمد الشحات متولى الثانية التخصصية - التنمية الإدارية - باحث شئون عاملين للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو.

· السيد محمد السيد احمد فراج الأولى التخصصية - التنمية الإدارية - باحث شئون لجان ومجالس للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بقرية صفط زريق.

· عبد المنعم محمد طلبة محمد الثالثة التخصصية - الزراعة - مهندس زراعي للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بقرية دبيج.

· محمد ماضی علی داوود سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية بهنيا، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية قرموط صهيرة.

· عرفة عبد الصبور احمد شاهين سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية دبيج، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية بهنيا.

· محمد السعيد اسماعيل حامد سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية جميزة بني عمرو، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية دبيج.

· نورة يوسف عيد العظيم يوسف سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية قرموط صهبرة، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرية جميرة بني عمرو.

وأكد محافظ الشرقية، أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقه لأداء رؤساء الوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

· عدم تواجد ٨٦ من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

· عدم تواجد ٩ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد ٨ من العاملين بمقر مكتب الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.