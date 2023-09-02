عصير الجريب فروت يسبب الوفاة في هذه الحالة|10 أدوية ممنوع تناولها معه

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن عصير الجريب فروت، قد يكون قاتلًا في بعض الأحيان، على الرغم من احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

متى يكون عصير الجريب فروت قاتلًا؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت الدراسة إلى أن عشرات الأدوية تتفاعل مع عصير الجريب فروت، ما يسبب حدوث آثارًا جانبية خطيرة تهدد الصحة، ويرجع ذلك لاحتواء الجريب فروت على نسبة عالية من الفورانوكومارين، وهي مركبات كيميائية قد تقلل أو تعزز بعض الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، والتي قد تكون قاتلة لدى بعض الأشخاص.

متى يكون عصير الجريب فروت قاتلًا؟

وحسبما أفاد اختصاصي علم أدوية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يسمح عصير الجريب فروت بدخول المزيد من الدواء إلى الدم، وعندما يكون هناك الكثير من الدواء في الدم، قد يكون لديك المزيد من الآثار الجانبية.

وبحسب تحذيات العلماء، يتداخل الفورانوكومارين مع الطريقة التي ينتج بها الجسم السيتوكروم P450 3A4 (أو CYP3A4)، بشكل رئيسي في الكبد والأمعاء الدقيقة، ويساعد هذا الإنزيم على تفكيك الأدوية، وقد يكون كوب واحد من عصير الجريب فروت كافيًا للتأثير على قدرته، مما يسبب ضربات القلب السريعة، وانهيار الأنسجة العضلية، وسمية نخاع العظم، وضيق التنفس، ونزيف الجهاز الهضمي، والفشل الكلوي.

وفي الحالات القصوى، التي تبدو نادرة أيضًا، قد تكون هذه التفاعلات قاتلة؛ لذا إذا كنت تتناول دواء مهما، فعليك أن تسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بأي تفاعلات محتملة، وتأكد من قراءة أي معلومات مقدمة مع الدواء الخاص بك، وسيكون تناول الدواء مع كوب من الماء هو الخيار الأفضل.

وفيما يأتي نستعرض قائمة بأهم الأدوية التي يحتمل أن تتأثر بالجريب فروت: عند تناوله، وفقًا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ..

متى يكون عصير الجريب فروت قاتلًا؟

1- الأدوية الخافضة للكوليسترول (الستاتينات مثل سيمفاستاتين وأتورفاستاتين)

2- أدوية ضغط الدم وأمراض القلب (حاصرات قنوات الكالسيوم مثل أملوديبين، فيلوديبين، لاسيديبين، ليركانيديبين، نيكارديبين، نيفيديبين، نيموديبين، فيراباميل)

3- أدوية منع تجلط الدم (مضادات التخثر مثل الوارفارين)

4- مضادات الصفيحات (مثل كلوبيدوجريل، تيكاجريلور)

5- مثبطات المناعة (مثل السيكلوسبورين، والسيروليموس، والتاكروليموس)

6- أدوية مرض كرون (مثل بوديزونيد)

7- علاجات السرطان السامة للخلايا

8- الأدوية المضادة للقلق (مثل بوسبيرون)

9- أدوية علاج اضطراب ضربات القلب (مثل الأميودارون)

10- مضادات الهيستامين (مثل فيكسوفينادين)

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه الأدوية ليست شاملة، لذا يجب على المرضى التحدث إلى أخصائي قبل تناول الجريب فروت عند تناول الدواء.