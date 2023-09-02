مصطفي محمد حديث الوسط الرياضي الفرنسي.. شاهد ردود أفعال الجماهير بعد تألقه

تصدر الدولي المصري مصطفي محمد المحترف في صفوف نادي نانت الفرنسي حديث الوسط الرياضي الفرنسي خلال الساعات الأخيرة الماضية بعد تألقه المذهل خلال مباراته الأخيرة مساء أمس في مواجهة نانت ومارسيليا وتسجيله هدف فريقه الوحيده في المباراة التي حسمها التعادل الإيجابي بهف لكل فريق.

وتمكن مصطفي محمد من التسجيل للمباراة الثالثة علي التالي مع فريقه نانت، ليصبح هداف الدوري الفرنسي برصيد 4 أهدف، بهدف أمام تولوز في الجولة الأولي وهدفين أمام موناكو وهدف مساء أمس أمام مارسيليا.

وكان مصطفي محمد قد توج منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في نانت لشهر أغسطس، حيث لعب رفقة نادي نانت 4 مباريات في الدوري الفرنسي سجل 4 أهداف.

وأشادت الجماهير الفرنسي بمستوي المهاجم المصري مصطفي محمد هذا الموسم، ونعرض تعليقات الجماهير كالتالي:

كتب أحد المشجعين: "لاعب مذهل واستثنائي، يا لها من مباراة جماعية قدمناها".

وأضاف آخر: "سيكون من السهل عليه أن يسجل 15 هدفًا أو يتخطاهم مع نانت بنهاية الموسم".

وتابع آخر: "أخبرناكم أن هذا اللاعب يحتاج فقط إلى المشاركة لزيادة الحساسية بالكرة للنجاح".

وعبر مشجع جديد عن رأيه في الفرعون المصري: "نحن محظوظون لنملك لاعب مثلك في نانت".

كما علق مشجع أخر وكتب: "برافو، تصرف رائع في لحظة الهدف، على أمل أن يزيد من لياقته البدنية حتى نستفيد منه حتى نهاية المباراة ولا يتم استبداله بعد 70 دقيقة".