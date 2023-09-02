الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي الأسبوعية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع

فيما نشرت الوزارة أبرز أنشطتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الجمعة 25 أغسطس

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " يواصل تدريباته المتخصصة لإجمالي 380 شابة وشابا، وينفذ لقاءات مع المتعافين من الإدمان لإعادة دمجهم بحياتهم الزوجية والأسرية.

- بنك ناصر الاجتماعي يحقق إنجازا في مراجعة قاعدة بيانات المستفيدين من 3700 لجنة زكاة على مستوى الجمهورية، ويستعد لإطلاق منظومة الكترونية وربطها شبكياً مع فروع البنك لحوكمة توزيع أموال الزكاة.

السبت 26 أغسطس

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم رحلات صيفية للشواطئ للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان.. والقباج توجه باستمرار توفير خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي للمتعافين من الإدمان.

- وحدات التضامن بالجامعات تكثف من الورش التدريبية فى إطار مبادرة "الطالب المنتج" لتنمية مهارات الطلاب على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات متناهية الصغر، وتعقد تدريبات بجامعات الزقازيق ودمنهور ومطروح.

الأحد 27 أغسطس

- الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة يونيسيف ووزارة التربية والتعليم، يبدأ تنفيذ اللقاءات التوعوية لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى 6 محافظات ضمن برنامج المهارات الحياتية والإسعافات الأولية والتعامل الآمن في أوقات الأزمات والكوارث.

- بدء فعاليات التدريبات المكثفة لإخصائي الأسر البديلة على "الدليل الإرشادي لجودة خدمات الأسر البديلة"، بالتعاون مع جمعية وطنية، فى إطار تطوير منظومة دعم الأسر الكافلة في مصر، وبدء الفعاليات من محافظة الدقهلية.

الإثنين 28 أغسطس

- في إطار تنمية التسويق الإلكتروني، القباج وآمنة يشهدان افتتاح معرض منسقي مشروع «أيادي مصر» لتوثيق بيانات العارضين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهمن من خلال منصة "أيادي مصر" للتوسيق الإلكتروني.

- تدشين قافلة الهلال الأحمر المصري الإغاثية المقدمة بمبادرة من أعضاء مجلس وزراء الشئون الاجتماعية لخدمة الوافدين من دولة السودان لجمهورية مصر العربية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وانطلاق قافة أخرى واردة من دولة الكويت من خلال الهلال الأحمر المصري.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتظلمات بشأن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة في جميع محافظات مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، بهدف فحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم أو الذين يجدون صعوبة في استخراج أو استلام البطاقات.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستقبل وفدا من البرلمان العراقي للاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان بحضور سفير العراق بالقاهرة وومثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق ومدير صندوق مكافحة الإدمان.

- القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات، بحضور أعضاء اللجنة من 10 جهات حكومية، والاجتماع يناقش الوضع الراهن للحضانات واستعراض صعوبات التراخيص والتأمين وتطبيق معايير الجودة وتكلفة الإنشاء والإدارة.

الثلاثاء 29 أغسطس

- القباج تستقبل كارلوس خافيير أجيلار المستشار الإقليمى لليونيسيف لشرق وشمال أفريقيا ووفد مرافق من منظمة يونيسف بالقاهرة، لمناقشة نتائج التعاون بشأن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودعم منظومة كفالة الأطفال، وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

- بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك مصر ومؤسسة "مصر الخير" لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" في ٧ محافظات بقيمة 50 مليون جنيه.

- الهلال الأحمر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ينظم ماراثون رياضى فى إطار حرص واهتمام الدولة بالرياضة وتشجيع الشباب والنشء للمشاركة فى الفعاليات الرياضية.

- في إطار دفع الوزارة بجهود تأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة العامة، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التأهيل الاجتماعى بقنا، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية بهدف تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة.

الأربعاء 30 أغسطس

- عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يستقبل وفد برلمان العراق فى زيارة لأحد المراكز العلاجية النموذجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق والزيارة تستهدف نقل التجربة المصرية لدولة العراق الشقيقة.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى، بالتنسيق مع جمعية نهضة المحروسة بالاسماعيلية، يسلم 1200 مشروع متناهي لدعم المرأة بالمناطق الريفية بمحافظة الإسماعيلية، وبسيناء، وبالفيوم، وبأسيوط.

- وزارة التضامن الاجتماعى تتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات لتحتفل بأسبوع "الرضاعة الطبيعية"، وتنفذ ندوة توعوية للعاملين عن أهمية الرضاعة الطبيعية.

الخميس 31 أغسطس

- وزيرة التضامن الاجتماعي تنطلق في زيارة عمل مكثفة لمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع السيد اللواء محمد شوشة محافظ سيناء، وتتفقد المنازل التي تتحمل التضامن تكلفة ترميمها وإزالة آثار الدمار جراء العمليات الإرهابية السابقة.

- القباج وشوشة يتفقدان قوافل الوزارة الطبية والاجتماعية مع الجمعيات الأهلية في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأطفال، وكشف السمع، بالإضافة إلى ساحات للأنشطة الترفيهية للأطفال وتسليمهم شنط مدارس ولعب أطفال، ومتطوعين لاستقبال شكاوى تكافل وكرامة.

- التضامن الاجتماعي تتيح 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر للنساء ولشباب الشيخ زويد ورفح في مجالات الإنتاج الحيواني، والشتلات الزراعية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الحرفية، وصناعات الصيد، والتدريب المهني.

- القباج توجه بمضاعفة الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية لتصل إلى 50 ألف أسرة بإجمالي 400 مليون جنيه سنوياً، وتعلن أن الوزارة ستتعاون مع المجتمع المدني وتسهم في رفع كفاءة المنازل، وحفر الأبيار.

الجمعة 1 سبتمبر 2023

- وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ سيناء يشهدان توقيع 9 بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي بشمال سيناء،

- ويلتقيان بشيوخ القبائل للاتفاق لمناقشة سبل التعاون لمتابعة إنفاذ المشروعات والتدخلات التنموية، وسبل دعم المشايخ لمجتمعاتهم المحلية.

- التضامن الاجتماعي تتعهد بدفع الاشتراكات التأمينية المتأخرة لصيادين منطقة العريش منذ عام 2018، لسداد مديونيتهم لدى الهيئة القوية للتأمينات أثناء فترة توقهم وقت العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب.

- بنك ناصر الاجتماعي يبدأ صرف معاشات سبتمبر اعتبارا من اليوم الجمعة من ماكينات الصرف الآلى التابعة للبنك.

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