السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المنشدان ياسين التهامي وأحمد العمري في مهرجان القلعة

المنشد ياسين التهامي
المنشد ياسين التهامي

يقام مساء الاثنين 4 سبتمبر حفلين متتاليين على مسرح المحكى، فى اطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

ففى الثامنة يقدم المنشد احمد العمرى مجموعة من الإبتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يامن اناجى ، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، ياحبيب الله، تملكتم عقلى، صلي يارب وسلم، مولاى إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

 

يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .

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