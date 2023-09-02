افتتاح فاعليات مؤتمر "صعيد بلا ثأر" بأسوان بحضور وزيراً الشباب والتضامن

بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي وفضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والشريف السيد الإدريسي رئيس رابطة السادة الأدارسة والعديد من رجال المصالحات.

لافتتاح فاعليات مؤتمر «صعيد بلا ثأر»الذي يقام بمحافظة أسوان ويتم إطلاق إعلان يوم التسامح، كما يقوم وزير الشباب والرياضة بتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية في أسوان.

يأتي ذالك بعد استقبال اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، علي أنغام الفلكلور النوبي بمطار أسوان، الذي شهد استقبال حافل بالورود والرقصات النوبيه وتبادل الصور التذكاريه.