شاهد بالفيديو.. مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة "الفرقة هتنزل درجة تانية"

نشر أحمد رمضان "هتلر"، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، شن فيه هجومًا على اتحاد اليد، واستغاث بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإنقاذ نادي الزمالك مما يتعرض له خلال الفترة الأخيرة.

وقال هتلر في الفيديو، الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن نادي الزمالك ينهار ويحتاج إلى تدخل سريع من الدكتور أشرف صبحي، لإنقاذ النادي، خصوصًا أنه في حالة استمرار الوضع الراهن على هذا الحال هينزل الزمالك للدرجة الثانية.

وهاجم هتلر اتحاد كرة اليد قائلًا: قمنا بقيد 22 لاعبًا ولكن اتحاد اليد أرسل لنا 10 كارنيهات فقط، من ضمنهم لاعب مصاب و2 حراس مرمى، ألعب إزاي.

وتابع بأن فريقه فاز على فريق المعادي بفارق هدف بصعوبة، ماذا يحدث عند مواجهة الأهلي.

وأتم هتلر تصريحاته في الفيديو: الزمالك "بعبع" أفريقيا بيحصل فيه كدا لمصلحة مين؟

يد الزمالك يفتتح مشوار الدوري بالفوز على المعادي:

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره المعادي بنتيجة 29-28، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين للموسم الجديد 2023-2024.

تقدم الفارس الأبيض على فريق المعادي في الشوط الأول بنتيجة 14-12.

يواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا للجولة الثانية من دوري المحترفين، ويلتقي الزمالك فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل على صالة نادي سموحة بمحافظة الإسكندرية.

يقود الفريق فنيًا:

أحمد رمضان مديرًا فنيًا، إيهاب محسن مساعد مدربًا، وحمادة عبدالباري مدير الفريق، محمد أشرف طبيبًا، وأحمد صلاح مدرب أحمال، وعادل إمام مديرًا إداريًا، ومحمد سامي إداريًا.