السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حقيقة استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة طوال العام (شاهد)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع في مدينة العلمين الجديدة، وتفاصيل استمرار فعليات المهرجان على مدار العام.

اقرأ أيضا .. مبادرات للتوعية بالأكل الصحي في مهرجان العلمين (شاهد)

وكشف مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية، من العلمين، حقيقة استمرارية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "قلب مدينة العلمين دائمًا مفعم بالحيوية".

فعاليات مهرجان العلمين

وأكدت أن الأجواء مبهجة، وهناك صدى كبير واسع النطاق منذ أولى الفعاليات لمهرجان العلمين الجديدة".

 استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وتابعت: "هناك أنباء عن استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة طوال العام وحتى في الشتاء، ولكن لم يفصح عن الفعاليات التي تشهدها الفترة المقبلة .. ومهرجان العلمين الجديدة لم يتوقف، ولكنه سيأخذ هدنة ثم يعود من جديد".

مواد متعلقة

شروط استحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد

ويجز يتألق بأغنية "كيفي كده" بمهرجان العلمين.. كان نفسي يكون عيد ميلادي

ضبط 80944 مخالفة مرورية متنوعة

السيطرة على مشاجرة في حدائق أكتوبر

خبير سياحي: مهرجان العلمين أصبح ترند في الدول العربية (فيديو)

النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة نجحت في إعادة مصر لمكانتها كدولة رائدة في مجال سياحة المهرجانات