حقيقة استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة طوال العام (شاهد)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع في مدينة العلمين الجديدة، وتفاصيل استمرار فعليات المهرجان على مدار العام.

اقرأ أيضا .. مبادرات للتوعية بالأكل الصحي في مهرجان العلمين (شاهد)

وكشف مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية، من العلمين، حقيقة استمرارية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "قلب مدينة العلمين دائمًا مفعم بالحيوية".

فعاليات مهرجان العلمين

وأكدت أن الأجواء مبهجة، وهناك صدى كبير واسع النطاق منذ أولى الفعاليات لمهرجان العلمين الجديدة".

استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وتابعت: "هناك أنباء عن استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة طوال العام وحتى في الشتاء، ولكن لم يفصح عن الفعاليات التي تشهدها الفترة المقبلة .. ومهرجان العلمين الجديدة لم يتوقف، ولكنه سيأخذ هدنة ثم يعود من جديد".