مبادرات للتوعية بالأكل الصحي في مهرجان العلمين (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “مبادرات للتوعية بالأكل الصحي في مهرجان العلمين”.

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وقال أحد أعضاء المبادرة: “نحن فريق التوعيات النباتية نوعي الناس بأهمية تناول أكل صحي بعيدا عن الأكلات -مثل اللحوم- التي تسبب –فيما بعد- أمراضا للناس”.

تربية الطيور

وأضاف: “اخترنا العلمين لأنها مدينة جديدة، وبالتالي فإن رسالتنا للناس ستكون أسهل، ونحاول توعية الناس بالأكل الذي يمكنهم تناوله، مع إمكانية تربية الطيور التي يتغذون عليها أو بناء مزرعة وغيرها من الأمور”.

الاهتمام بمصادر التغذية

وذكر آخر: "نحاول أن نصل بالناس إلى وعي بخصوص الأكل الذي يتناولوه، ويجب أن نهتم بمصادر التغذية، حيث نتحدث مع الشباب والكبار وفقا لثقافاتهم، ونوزع فلايرات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يسألوننا ونتفاعل معهم ونعلمهم بكل الخطوات والاختيارات المتاحة”.

