بعد إطلاق وثيقة المعاش.. مطالب يأمل المصريون بالخارج تحقيقها الفترة القادمة

أشاد المصريين بالخارج، بإطلاق أول وثيقة معاش لهم، خاصة وأنها مطلب الكثير منهم، على مدار السنوات الماضية.

وأكدوا أن تلك الوثيقة تعد مطلبا أساسيا للجاليات المصرية بالخارج خاصة المقيمين والعاملين بالمملكة السعودية، لافتين إلى دعم كافة المصريين بالخارج لوطنهم الأم من خلال توفير النقد الأجنبي للدولة عن طريق تلك الاشتراكات التي تطلقها الحكومة لنا.

وإليكم أبرز مطالبهم من الدولة المصرية

مطلب هام لأبناء مصر بالخارج

مظلة تأمينية للمصريين بالخارج

توفير الحماية القانونية للمصري بالخارج، خاصة المتواجدين بالدول العربية.

فتح التسجيل مرة أخرى على مبادرة السيارات للمصريين بالخارج.

وقد أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وعقد المؤتمر بحضور هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، و أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر التأمينات الحياة.

وبدورها أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.