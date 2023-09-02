ناقد فني: فعاليات مهرجان العلمين غير مسبوقة (فيديو)

قال الدكتور رحاب الدين الهواري ناقد فني، إن مليون و70 ألف شخص زاروا العلمين في أثناء فترة تنظيم مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان اتسمت بالتنوع برا وجوا وبحرا.

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وأضاف “الهواري” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الفعاليات كانت غير عادية وغير مسبوقة، مثل سباق الطائرات الذي شاركت فيه مظلات من الجيش المصري ومتسابقون من الإمارات، وشارك عدد من الدول في هذا السباق العالمي.

تنظيم بطولة في الكرة الشاطئية

وتابع الناقد الفني، أنه جرى تنظيم بطولة في الكرة الشاطئية، وتحركت 100 سيارة فارهة من سفاجا إلى العلمين في عرض أكثر من رائع تابعه العالم، كما شارك فنانون عرب في حفلات بالعلمين، فقد كانت الحفلات كاملة العدد وكل التذاكر محجوزة للأطفال والشباب والكبار.

الوطن العربي كله احتفل بمهرجان العلمين

وأوضح: “الوطن العربي كله احتفل بمهرجان العلمين، فقد قدم حفلات كاملة العدد لإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وكارول سماحة، بالإضافة إلى الفنانين المصريين مثل علي الحجار وتامر حسني الذي أحيا حفل الافتتاح وحقق نجاحا فاق المُتوقع”.

