مدير تعليم قوص يترأس لجنة توزيع مديرى ووكلاء المدارس الإعدادية

ترأس طارق نورالدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية بمكتبه اليوم السبت، اجتماع توزيع مديرى ووكلاء المدارس الإعدادية الصادر لهم الأمر التنفيذى رقم ٥٠ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٣.

حضر الاجتماع كل من كنانة فنجرى أبوجبل، مدير التعليم العام وعاطف خريشي، مدير التعليم الإعدادي، واللجنة المشرفة على التوزيع وأحمد عبدالعزيز، مسؤول تنسيق الإعدادي والثانوي وعز الدين كساب، مدير الشؤون القانونية، ومصطفى محروس، الموجه الأول المالى والإدارى ومحمد على، مدير شؤون العاملين.

هذا وجرى توزيع ١٨ مديرًا للمدارس الإعدادية بالإضافة إلى ٦ وكلاء بعد إتاحة ٦١ مكانًا شاغرًا لوظيفة مدير مدرسة إعدادية بما فيها وظائف الأمر التنفيذى رقم ٤٠ لسنه ٢٠١٦ حيث اختار كل مدير مدرسته طبقًا للترتيب الوارد من لجنة إصدار الأمر التنفيذى.