خبير سياحي: مهرجان العلمين أصبح ترند في الدول العربية (فيديو)

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إنّ مهرجان العلمين جرى تنظيمه بشكل صحيح ودون أخطاء وكانت ردود الأفعال عليه سريعة جدا، فقد بدأ الترويج له في شهر مايو بمعرض السياحة العربية في دبي.

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زادت الحجوزات الفندقية بنسبة 50%

وأضاف “فاروق” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “مع أول حفل للمهرجان قفزت الأرقام، ومن السوق العربي، فقد زادت حجوزاتنا الفندقية بنسبة 50% من السوق العربية بجميع فنادق العلمين وخارج العلمين، وكل هذه المنطقة تجاوزت نسبة الإشغال فيها 100%”.

مهرجان العلمين تريند في السعودية والبحرين ودبي

ونوه إلى أن مهرجان العلمين تريند في السعودية والبحرين ودبي وغيرهم، مشيرًا إلى أن نسب المبيعات زادت لدى مطوري العقارات في العلمين، وبالتالي، فإن هناك مستفيدين عليهم تمويل هذه المهرجانات، وليست الدولة، ولكن الدولة عليها التنظيم.

وتابع الخبير السياحي: “قطاع السياحة يعشق وجود فعاليات، لأننا نشعر بتأثيرها بها في فعالياتنا، وعندما يتم تنظيم فعالية في أي دولة بالعالم تتجه لها حركة السياحة بشكل كبير جدا”.

