تفاصيل تنظيم دورة شتوية لمهرجان العلمين (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى” تقريرًا تفصيليًا عن مهرجان العلمين، وتسليط الضوء على أن اليوم السبت هو الأخير في مهرجان العلمين.

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حفل مطرب الراب ويجز

وذكر التقرير أن أمس شهد حفلا لمطرب الراب ويجز وسط حضور جماهيري كبير، وبخاصة من فئة الشباب.، حيث فتحت أبواب الحفل في الساعة السادسة مساءً وانتهت الساعة واحدة بعد منتصف الليل، والتقيت بالجمهور الذي حضر حفل ويجز أو مَن شاهدوه على ممشى العلمين، فقد أعربوا عن إعجابهم وسعادتهم الكبيرة بالفعاليات التي تُقام على مدار أكثر من 50 يوم".

فعاليات مهرجان العلمين

وذكر التقرير أن الجمهور طالب بدورة شتوية لفعاليات مهرجان العلمين، كما أعربوا عن سعادتهم بالجو والشواطئ وكل ما أتاحته المدينة لهم، حيث إن العلمين الجديدة مدينة ساحلية من مدن الجيل الرابع بطول 14 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واستطاعت أن تكون محط انظار العالم كله، لأنها مدينة سياحية عالمية.

