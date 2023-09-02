صور.. رئيس محلية الغنايم يستمع لمشاكل المواطنين

في إطار الاهتمام بإشراك المواطنين في وضع مقترحات لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تعود بالنفع على بلدنا، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة مصطفى علي رئيس الوحدة المحلية، لقاءًا موسعًا مع المواطنين بنطاق المركز للاستماع إليهم وعرض معلومات تفصيلية عن المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن وتلك التي يجري تنفيذها حاليًا على أرض المركز.

تم خلال اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز وما تم تحقيقه حتى الآن، بالإضافة إلى المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا. وقد استمع رئيس المركز لأراء المواطنين والمشروعات التي يرغبون في إدراجها ضمن خطة المركز، بهدف تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات.

شهد اللقاء حضور نواب رئيس المركز وسكرتير المركز، ورؤساء الوحدات المحلية في القرى، ومديري الإدارات، وعدد من القيادات الشعبية، بالإضافة إلى عدد من أهالي مركز ومدينة الغنايم. وتمت الإجابة على استفساراتهم وتوضيح أية شكاوى يواجهونها.

وأوضح رئيس المركز أن جلسات الاستماع لمقترحات المواطنين مستمرة، وأنهم يعملون معًا لتحقيق حياة أفضل لأهالي المركز الغنايم، وتوطين أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي. وأكد حرصهم على تلبية طلبات المجتمع والعمل على تنفيذ المشروعات الضرورية التي تحقق رؤية التنمية المستدامة في المنطقة.

تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة فعاليات واجتماعات يتم تنظيمها على مستوى المحافظة، وذلك استجابة لتعليمات اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط، بالتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية والخدمية في المنطقة. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة المحلية بتحسين العيش ورفاهية المجتمع المحلي، من خلال إشراك المواطنين في صنع القرار.

رئيس "محلية الغنايم" يلتقي بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ويعرض عليهم المشاريع الجارية

رئيس "محلية الغنايم" يلتقي بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ويعرض عليهم المشاريع الجارية

رئيس "محلية الغنايم" يلتقي بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ويعرض عليهم المشاريع الجارية

رئيس "محلية الغنايم" يلتقي بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ويعرض عليهم المشاريع الجارية

رئيس "محلية الغنايم" يلتقي بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ويعرض عليهم المشاريع الجارية

رئيس "محلية الغنايم" يلتقي بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ويعرض عليهم المشاريع الجارية

رئيس "محلية الغنايم" يلتقي بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ويعرض عليهم المشاريع الجارية