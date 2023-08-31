تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الأخيرة عن خطوات التقديم في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد فتح باب تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

خطوات التقديم في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

الضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

الضغط على التسجيل لاختبار القدرات والحجز لأداء اختبارات القدرات.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

إدخال كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية).

ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانًا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

تجدر الإشارة إلى أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءًا من اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتى يوم الأحد الموافق 3/9/2023، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 4/9/2023.