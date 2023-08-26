تركيا.. هزات أرضية تضرب قهرمان مرعش وأديامان

تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة في ولاية قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، حسبما أفادت إدارة إزالة عواقب الكوارث في البلاد (AFAD)، اليوم السبت.

وذكرت الإدارة في بيانها اليوم أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 11.58 بالتوقيت المحلي (يتوافق مع توقيت موسكو) في منطقة نورهاك.

ووفقًا لها، وقعت بؤرة الزلزال على عمق 6.99 كيلومتر.

وقوع زلزال بقوة 3.7 درجة

وأضافت الإدارة في بيانها، أنه تم كذلك تسجيل وقوع زلزال بقوة 3.7 درجة في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل الهزات في منطقة سيندجيك عند الساعة 10.34 بالتوقيت المحلي، ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 10.88 كلم.

وكان زلزال قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، 6 فبراير 2023، بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف عشرات الآلاف من القتلى ودمارًا هائلًا في المنطقة.

وفي وقت سابق، ظهرت حفرة جديدة قطرها نحو 20 مترًا بعمق 15 مترًا في مدينة قونيا التركية الأمر الذي أثار ذعر سكان المنطقة، وأيضًا ازدادت التساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.

ولاحظ عمال زراعيون في حقل بطاطس بمنطقة بشاجيل في منطقة كارابينار بقونيا التركية، ظهور حفرة عميقة، مماثلة تقريبًا للحفرة السابقة التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير الماضي، بحسبما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية.