انطلاق حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالغنايم

في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، تُنفذ الإدارة الصحية بمركز ومدينة الغنايم، بتوجيه ورعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة.

تتمثل أهداف هذه الحملة في توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني للأفراد في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية متخصصة واستشارات طبية من قبل طبيبة متخصصة. وتستمر فترة تنفيذ الحملة من السبت 2 سبتمبر الحالي وحتى يوم الأربعاء 6 سبتمبر الحالي.

تشمل الحملة جميع الوحدات الصحية في نطاق المركز، وتتضمن وجود عيادة متنقلة تتنقل يوميا في المنطقة لضمان توفير الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة لأكبر عدد ممكن من سكان المنطقة المحرومة.

وتشتمل خدمات الحملة على تقديم معلومات مهمة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك من خلال إقامة ندوات توعوية تهدف إلى تعريف السكان بطرق تخطيط الأسرة وأدوات الحماية المختلفة المتاحة. كما تقدم طبيبة متخصصة بالحملة استشارات طبية شخصية للفرد، بهدف تزويده بالمعلومات الصحيحة والملائمة لحالته.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتحسين صحة ورفاهية سكان المناطق المحرومة، وتعزيز الوعي الصحي والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والتخطيط الإنجابي في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الحملة نجاحًا كبيرًا في توفير الخدمات الصحية الضرورية لأفراد المنطقة وتعزيز الوعي الصحي في شأن تنظيم الأسرة.

الغنايم تنفذ حملة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا خلال هذا الاسبوع