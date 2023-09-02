اقتصادية النواب: تصدر مصر المرتبة الأولى إفريقيًا بقيمة الاستثمارات الأجنبية إنجاز كبير

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، تصريحات رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن مصر احتلت المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022 بمثابة انجاز كبير حققته مصر.



وأرجع " عبد الحميد " فى بيان له هذا الانجاز الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر الى الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية قصوى للتعاون بين مصر ومختلف دول القارة السمراء مشيداً بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعاون مع مختلف الدول الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.



وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والافريقية والدولية لمصر مؤكداً أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الذى يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مؤكداً أن المنتجات والسلع الصناعية والزراعية والمنتجات الدوائية تحظى بثقة كبيرة داخل الاسواق العربية والافريقية نظراً لجودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالسلع والمنتجات الأجنبية.