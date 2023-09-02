محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس "اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشاركة المحافظة كعضو مؤسس في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC)، والذي أطلقته جمهورية الصين الشعبية بمشاركة ٤٠ مدينة حول العالم، من بينها الوادي الجديد.

وأوضح الزملوط -خلال مشاركته في احتفالية تأسيس الاتحاد في الصين- أن الهدف الرئيسي للاتحاد هو تعزيز الترويج السياحي وتبادل ونقل التكنولوجيا وتطوير صناعة السياحة بين المدن الأعضاء. يهدف الاتحاد أيضًا إلى تطوير الموارد السياحية والثقافية وحماية التراث، ورفع مستوى العلامة التجارية للمدن الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاتحاد إلى توسيع مجالات التدريب المهني والبحث الأكاديمي والميداني، بهدف تنمية الأنشطة الثقافية والسياحية في هذه المدن.

وأشار الزملوط إلى أن الفعاليات التي نظمت في حفل تأسيس الاتحاد شهدت إقامة معرض للمعالم السياحية الرائدة في المدن الأعضاء. قدّمت المحافظة خلال المعرض عرضًا لأبرز المواقع السياحية التي تتمتع بها، والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية في مجالات السياحة الأثرية والبيئية والصحية والرياضية.

يعتبر هذا الانضمام إلى اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية فرصة حقيقية للوادي الجديد لتعزيز صناعة السياحة وترويجها على المستوى العالمي. بالاستفادة من التجارب والمعارف التي يتم تبادلها في إطار الاتحاد، ستتمكن المحافظة من تطوير مواردها السياحية والثقافية، والعمل على حماية وترويج تراثها الثقافي الغني.

تأسيس اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية يعتبر خطوة هامة في تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات بين المدن الرائدة في هذا المجال. من المتوقع أن يؤدي هذا الاتحاد إلى تعزيز السياحة ودفع النمو الاقتصادي في المدن الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي والتبادل السياحي بين الشعوب.

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس "إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس "إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس "إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس "إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس "إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس "إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين