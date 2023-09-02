أسيوط: إزالة 13حالة تعدى علي أراضي زراعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة والبناء المخالف بالقرى والمراكز وذلك تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

لافتاً إلى المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مشيراً إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز أبنوب والبداري وحي شرق خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهما وبالتنسيق مع مسئولي الزراعة واملاك الدولة والاشغالات والجمعيات الزراعية ومسئولى الجهات المعنية وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إزالة 7 حالات تعدى بالبناء المخالف بنطاق حي شرق أسيوط.

حيث تم إزالة (بناء سور مخالف ورفع الانقاض بمنطقة اسماعيل الشريف بالوليدية ، وإزالة بناء حوائط مخالفة بالدور السادس علوى بشارع الصحابة بالوليدية ، وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الاول حارة مصطفى عمر المتفرع من شارع الشيخ صلاح ، وإزالة أعمال حفر بقطعة ارض بشارع مسجد عاشور بمنطقة الوليدية ، وإزالة ورفع أعمال تشوين لبناء الدور الرابع علوى بشارع محمود شعبان المتفرع من مسجد ابراهيم عاشور بمنطقة الوليدية ، وإزالة سقف دور خامس علوى بمنطقه الصواف المتفرع من شارع رياض ، وإزالة أعمدة دور خامس علوى وسقف رابع علوى بمنطقة الوليدية) .

كما تم إزالة 5 حالات تعدي بمركز أبنوب ( إزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بحوض ابوحطب البحري بالمعابدة الغربية ، وإزالة 2 حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بحوض عمران بكوم ابوشيل عبارة عن مباني من البلوك الأبيض) بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي بمركز البداري حيث تم إزالة أعمال فك شدة خشبية لقواعد علي اراضي زراعيه بحوض فليوه بقرية العقال البحري مضيفاً إنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الاراض الزراعية

محافظ أسيوط: إزالة 13حالة تعدى علي أراضي زراعية وبناء مخالف بـ3 مراكز

محافظ أسيوط: إزالة 13حالة تعدى علي أراضي زراعية وبناء مخالف بـ3 مراكز

محافظ أسيوط: إزالة 13حالة تعدى علي أراضي زراعية وبناء مخالف بـ3 مراكز

محافظ أسيوط: إزالة 13حالة تعدى علي أراضي زراعية وبناء مخالف بـ3 مراكز