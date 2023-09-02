خلافات الجيرة.. ضبط مزارع شرع في قتل سائق بطما

أصيب سائق في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بناحية العتامنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليه مزارع بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية العتامنة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد الرحمن . ع . ع" 35 سنة سائق مصاباً برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمني .

وطرف ثان "مختار . أ . ع" 25 سنة مزارع الطرفان أبناء عمومة ومقيمان دائرة المركز .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وقيام الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش " المضبوط بحوزته " محدثاً إصابة الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .