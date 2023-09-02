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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عزيز مرقة يستعرض موسيقاه الخاصة لأول مرة بمهرجان القلعة.. صور

عزيز مرقة
عزيز مرقة

انقضت الليلة الثامنة من فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ومرت بين مصر والاردن.

 

فعلى مسرح المحكى ووسط حشد جماهيرى وفى مشاركته الاولى بالمهرجان استعرض عزيز مرقة موسيقاه الخاصة التى تمزج انماط فنية متعددة شملت الروك، الجاز، العربية واطلق عليها اسم " الراز" ولامس بها نبض الشارع متناولا عدد من القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة، وبلهجته الاردنية تغنى بـ مين قال لك، وين ما تكونى، ضلك ابكى، يا سعد، سمعتك، رايحة، الله غالب، موالى، بنت الناس، بنت قوية، هى، يا باى، ما في منك، كما قدم باللهجة المصرية احلى واحدة واحدث اعماله بعنوان مجننانى.

 

قبله استمتع الحضور بالحوار الفنى الذى اجرته اميرة الايقاع نسمة عبد العزيز وتضمن مجموعة من الالحان العربية والغربية التى اعيد صياغتها لتناسب التها الماريمبا كان منها النصر، علي رمش عيونها، عم صابر، وليم تل، حرمت احبك، يونس، مافيا، 3 دقات، شنكلوه، الغزالة رايقة، هرمون السعادة، حلو المكان، كركشنجى ، ايه اليوم الحلو ده، سهر الليالى الى جانب فقرة الموسيقى الشعبية بمشاركة الريس كرم، كما صاحبها فى احد الاعمال المطرب على الحريرى.

 عزيز مرقة
 عزيز مرقة
 عزيز مرقة
 عزيز مرقة
 عزيز مرقة
 عزيز مرقة

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