ريال مدريد في مهمة صعبة أمام خيتافي الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو ستاد "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويبحث الملكي في لقاء اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية وتصدره لجدول ترتيب المسابقة، حيث يمتلك 9 نقاط حتي الأن من 3 مباريات خاضها في الليغا،

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – فران

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – نيكو باز

خط الهجوم: جونزالو جارسيا – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو – براهيم دياز